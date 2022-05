Landbouwminister Henk Staghouwer blijft herhaalde oproepen van de Tweede Kamer om de maximale bandsnelheid in slachthuizen te verlagen, vooralsnog naast zich neerleggen. Hij ziet juridische bezwaren en wil eerst nader onderzoek doen naar de effecten van zo’n algemene maatregel. Veel partijen wijten de voortdurende misstanden in sommige slachterijen aan de snelheid waarmee dieren er worden gedood. <

Oud-politicus Mohamed Rabbae overleden

Oud-politicus Mohamed Rabbae is op 81-jarige leeftijd overleden, meldt het Landelijk Beraad Marokkanen. Hij was in 1994 samen met Ina Brouwer duo-lijsttrekker van GroenLinks. Hij zat van 1994 tot 2002 in de Tweede Kamer voor de partij. In de Kamer voerde hij het woord over onder meer onderwijs en justitie. Rabbae mengde zich graag in het publieke debat. Zo riep hij in 2001 cabaretiers op te stoppen met grappen te maken over terroristische aanslagen. <

Kuipers: coronawet kan niet eerder naar Kamer

Het is niet mogelijk om de opvolger van de tijdelijke coronawet sneller naar de Tweede en Eerste Kamer te sturen. De Eerste Kamer wil dat, maar volgens minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid is het onmogelijk om dit eerder dan eind augustus te doen. <

Kamer: Hedwigepolder mag niet onder water

De Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen moet vooralsnog niet onder water worden gezet, vindt de Tweede Kamer. Die maakt zich zorgen over de gevolgen van de ontpoldering voor mens en milieu omdat de Westerschelde is vervuild met PFAS. <

‘Regen van deze week biedt te weinig soelaas’

De regen die naar verwachting vanaf donderdagmiddag gaat vallen, zal ontoereikend zijn om de heersende droogte te verhelpen. Het neerslagtekort is op een niveau dat minder dan eens in de twintig jaar voorkomt. Regen remt de stijging ervan wel af, maar het tekort blijft groot. Dat stond dinsdag in de Droogtemonitor van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). <

Aantal asielaanvragen Russen nog steeds hoog

Het aantal eerste asielaanvragen van mensen uit Rusland blijft relatief hoog. In de eerste vier maanden vroegen 186 Russen asiel aan in Nederland. In heel 2021 waren dat er 205, zo valt te lezen in de meest recente cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). <

Kamer: herzie lopende uithuisplaatsingen

Het kabinet moet lopende uithuisplaatsingen van kinderen uit gezinnen die slachtoffer waren in het toeslagenschandaal herzien. Een voorstel van Kamerlid Pieter Omtzigt en SP-leider Lilian Marijnissen hiertoe is met algemene stemmen aangenomen, hoewel het kabinet het voorstel had ontraden. Het zogenoemde Ondersteuningsteam (OT), dat ouders bijstaat, moet de rechter kunnen vragen om opnieuw naar een lopende uithuisplaatsing te laten kijken. <

Kroongetuige Marengo weigert te praten

De kroongetuige in het liquidatieproces Marengo heeft opnieuw een flinke aanvaring gehad met het Openbaar Ministerie. De rechtbank zou dinsdag de persoonlijke omstandigheden van kroongetuige Nabil B. bespreken. Zijn advocaten vroegen uit veiligheidsoogpunt dat achter gesloten deuren te doen. Het OM zag daar geen juridische grond voor. Dat standpunt schoot dusdanig in het verkeerde keelgat van de kroongetuige dat hij niets meer wilde zeggen, ongeacht de uiteindelijke beslissing van de rechtbank hierover. <

Uitsluiting Jehova’s Getuigen onderzocht

Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming stelt een onderzoek in naar de gevolgen van uitsluiting voor ex-leden van gesloten (religieuze) groepen, zoals de Jehova’s Getuigen. Hij wil uitzoeken hoe groot het probleem is en of hij daar strafrechtelijk tegen kan optreden, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. <

‘Na pre-eclampsie meer kans op hersenprobleem’

Vrouwen die zijn getroffen door een zwangerschapsvergiftiging (pre-eclampsie), hebben vaak jaren later nog altijd last van psychische en emotionele klachten en geheugenproblemen. Onderzoekers van Maastricht UMC+ hebben ontdekt dat deze vrouwen een groter risico lopen op specifieke hersenschade dan anderen. Of iemand een zwangerschapsvergiftiging heeft gehad, blijkt een indicator voor verstoring van de zogeheten bloed-hersen-barrière. <

30 jaar cel geëist voor moord op Ayla Mintjes

Voor het doodschieten van de 27-jarige Ayla Mintjes in de Maassluisstraat in Amsterdam Nieuw-West heeft het Openbaar Ministerie dinsdag celstraffen van dertig jaar geëist tegen de drie verdachten van de moord. Mintjes werd op zondagavond 16 mei 2021 beschoten terwijl ze met haar vriend Anis B., het vermoedelijke doelwit, in een auto zat. In de woonwijk zijn 36 hulzen gevonden en meerdere kogelinslagen in woningen en geparkeerde auto’s. <

Oostenrijk tornt niet aan neutraliteit

Oostenrijk is niet van plan zijn neutraliteit op te geven nu Finland en Zweden hebben besloten het lidmaatschap van de NAVO aan te vragen. ‘Deze vraag is voor Oostenrijk niet aan de orde’, zei kanselier Karl Nehammer in Praag op bezoek bij zijn Tsjechische collega Petr Fiala. De christendemocraat benadrukte wel dat Oostenrijk ‘volledig solidair’ is met Oekraïne. <

Britse koningin opent Elizabeth-lijn in Londen

Koningin Elizabeth heeft een verrassingsbezoek gebracht aan het treinstation Paddington in Londen, melden Britse media. Dinsdagochtend opende ze daar officieel de nieuwe Elizabeth-lijn, die vanwege haar jubileum naar haar is vernoemd. De meer dan honderd kilometer lange spoorlijn gaat 24 mei open voor passagiers. <

VN slaan alarm over corona in Noord-Korea

De Verenigde Naties slaan alarm over de aanzwellende uitbraak van corona in het communistische Noord-Korea, waar de niet-gevaccineerde bevolking bijzonder kwetsbaar is. De VN-wereldgezondheidsorganisatie WHO herhaalde het aanbod hulp te bieden en te vaccineren. <

Aanvraag Zweden en Finland komt woensdag

Zweden en Finland dienen woensdag op het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel samen de formele aanvraag in om lid te worden van het westerse defensiebondgenootschap. Dat meldde de Zweedse premier Magdalena Andersson dinsdag na een gesprek in Stockholm met de Finse president Sauli Niinistö. De historische stap is een reactie op de Russische invasie in Oekraïne. <

Afghaanse commissie mensenrechten sluit

Afghanistan heeft de onafhankelijke mensenrechtencommissie in het land ontbonden omdat die volgens de Taliban-autoriteiten ‘niet meer noodzakelijk’ is. De werkzaamheden van de opgedoekte commissie behelsden onder andere het documenteren van burgerslachtoffers van de oorlog die twee decennia in Afghanistan woedde. <

Hezbollah verliest meerderheid parlement

De door Iran gesteunde sjiitische beweging Hezbollah en haar bondgenoten zijn hun meerderheid in het parlement van Libanon kwijt, blijkt uit de uitslag van de verkiezingen van zondag. De nederlaag wordt gezien als een zware klap voor de gewapende groepering. Hervormingsgezinde kandidaten die de corruptie in het land willen bestrijden, wisten minstens dertien van de 128 zetels te bemachtigen. De christelijke partij Libanese Strijdkrachten (LF), die banden heeft met Saudi-Arabië, heeft een aantal zetels gewonnen. <

Poetin: beleid EU is economische zelfmoord

De Russische president Vladimir Poetin heeft het Europese energiebeleid bestempeld als ‘economische zelfmoord’. Daarbij doelde hij op inspanningen in Brussel om de import van Russische olie in de ban te doen vanwege de oorlog in Oekraïne. Rusland kijkt steeds meer naar Azië en wil daar meer olie en gas afzetten. <

FNV: loonsverhoging KLM goede eerste stap

Vakbond FNV noemt de verhoging van de lonen bij luchtvaartmaatschappij KLM een ‘goede eerste stap’. Maar de 5 procent die er met terugwerkende kracht vanaf 1 maart bijkomt, betekent niet gelijk dat de dreiging van acties door KLM-personeel weg is, zegt vakbondsbestuurder David van de Geer. Medewerkers willen onder meer ook een inflatiecorrectie. <

Nederlandse economie is niet gegroeid

De economie van Nederland is in de eerste drie maanden van dit jaar niet gegroeid, maar ook niet gekrompen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021. In de voorgaande drie kwartalen was er nog wel sprake van duidelijke groei. Door het einde van de coronalockdown eind januari ging er in het eerste kwartaal meer geld naar de horeca, de cultuur- en recreatiesector en sportscholen. Maar tegelijk gaf de overheid veel minder uit dan aan het einde van 2021, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). <

KVK: aantal foodtrucks in vijf jaar verdubbeld

Het aantal foodtrucks in Nederland is de afgelopen vijf jaar meer dan verdubbeld, meldde de Kamer van Koophandel (KVK) dinsdag op basis van cijfers uit het KVK Handelsregister. In 2017 waren in Nederland bijna 1200 foodtrucks geregistreerd, nu zijn dat er bijna 2500. Bijna de helft van de foodtrucks (iets minder dan 45 procent) is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. <

Krapte arbeidsmarkt weer verder toegenomen

De krapte op de arbeidsmarkt is in het eerste kwartaal verder toegenomen door de aanhoudende groei van het aantal vacatures en een verdere daling van het aantal werklozen. Het aantal banen nam toe met 127.000 tot een recordhoogte van ruim 11 miljoen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Eind maart stonden er 451.000 vacatures open, 59.000 meer dan aan het einde van het vierde kwartaal. <

Apple stelt terugkeer naar kantoor uit

Apple stelt de terugkeer naar kantoor voor medewerkers uit omdat het aantal coronabesmettingen de laatste tijd weer oploopt. Eigenlijk zou personeel met ingang van volgende week verplicht worden om weer drie dagen per week naar kantoor te komen, maar die eis wordt voorlopig op de lange baan geschoven. <

Prins William: coming-out Daniels is moedig

Prins William heeft zijn lof geuit over de 17-jarige voetballer Jake Daniels van de Engelse club Blackpool, die maandag bekendmaakte homoseksueel te zijn. De hertog van Cambridge noemt het moedig en hoopt dat Daniels een inspiratiebron is voor anderen. ‘Ik hoop dat zijn besluit om openlijk te spreken anderen het vertrouwen geeft hetzelfde te doen.’ <