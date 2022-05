Hof: wapenexport naar Egypte mag

Den Haag

Nederland mag doorgaan met de export van wapensystemen naar Egypte. Het gerechtshof in Den Haag wees de eis van enkele vredes- en mensenrechtenorganisaties af om de uitvoer van militaire goederen stop te zetten. De voorzieningenrechter was eerder in het proces al tot eenzelfde oordeel gekomen. De eisers, waaronder PAX en Stop Wapenhandel, zijn teleurgesteld over het oordeel van het hof. Zij menen dat het regime in Egypte de wapens gebruikt om onder andere mensenrechtenactivisten, journalisten en politieke tegenstanders te onderdrukken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .