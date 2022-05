Grafheuvel bij Dalfsen geeft een ‘unieke kijk’

Dalfsen

Het 5000 jaar oude grafveld dat in 2015 gevonden werd in Dalfsen werd door families uit de omgeving gebruikt om zo’n twee eeuwen lang hun doden in te begraven. Volgens de onderzoekers geven de graven en grafgiften een unieke nieuwe kijk op de tijd van de hunebedbouwers, die van ongeveer 3400 tot 2750 voor Christus in Noord-Europa leefden. Het grafveld telt 142 grafkuilen en geldt als het grootste in zijn soort in West-Europa. Bekend is dat mensen in die tijd een hunebed gebouwd van grote keien gebruikten als grafmonument, zoals die in Drenthe nog te zien zijn, maar de bouwers bij Dalfsen trokken daar volgens de archeologen een grafheuvel van aarde voor op. Ook werden hunebedden doorgaans hergebruikt voor het begraven van de doden,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .