Bijna 1,5 mln. kijkers voor Vandaag Inside

Hilversum

De terugkeer van Vandaag Inside heeft maandagavond bijna 1,5 miljoen kijkers getrokken. De SBS6-talkshow staat daarmee volgens Stichting KijkOnderzoek op de tweede plek in de top 25 van best bekeken programma’s van de dag. Het NOS Journaal (NPO 1) werd met ruim 1,7 miljoen kijkers het best bekeken. Vandaag Inside keerde maandag na twee weken terug op televisie. Op 29 april besloten Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp te stoppen nadat ophef was ontstaan over een bekentenis van Derksen. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .