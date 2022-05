Reclameregels voor influencers straks strenger

Den Haag

Vanaf dan vallen zij namelijk onder de Mediawet, meldt het Commissariaat voor de Media. Vloggers moeten dan duidelijker maken of zij tegen betaling producten in beeld brengen. Ook mogen zij in gesponsorde video’s gericht aan kinderen geen speelgoed meer uitgebreid aanprijzen, zoals in ‘unboxing video’s’ gebeurt. Daarin worden producten uitgepakt en vaak langdurig enthousiast besproken.

Videomakers mogen nog wel hun enthousiasme over producten laten zien zolang zij daar niet voor worden betaald. Influencers die gesponsord worden, bijvoorbeeld door middel van een camera of kleding die zij krijgen voor hun video zonder dat zij die aanprijzen, moeten hier ook duidelijk over zijn. Reclame voor medische producten is verboden en nieuws o..

