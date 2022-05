Begin van puzzel lijkt gelegd in voorkomen wiegendood

Australische wetenschappers vermoeden te hebben ontdekt hoe je kunt bepalen of een baby een verhoogd risico op wiegendood heeft. Ze spreken van ‘een baanbrekende ontdekking’.

De Expertisegroep Wiegendood van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is voorzichtig optimistisch over het onderzoek.

Westmead

Het gaat om het enzym butyrylcholinesterase (BChE). Een laag BChE-niveau in het bloed van een baby levert mogelijk een veel hoger risico op om te overlijden aan wiegendood. De bevindingen zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift The Lancet.

De onderzoekers vermoeden dat het enzym BChE een belangrijke rol speelt in de mate waarin een slapende baby wekbaar is, doordat het enzym invloed heeft op het deel van het zenuwstelsel dat hartactie en ademhaling regelt. Daardoor zou bij een tekort aan BChE een zuigeling niet goed wakker worden, juist als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat het moeilijk kan ademhalen, omdat het op de buik ligt. ‘Dat veroorzaakt kwetsbaarheid voor SIDS’, concluderen de onderzoekers.

SIDS staat voor Sud..

