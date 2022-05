Waarom de lachgaskoning van Amsterdam nu waarschuwt: ‘Ik heb schuldgevoel naar mijn medemens’

De ingangsdatum van een landelijk verbod op lachgas is opnieuw uitgesteld, ditmaal naar 1 januari 2023. ‘Onbegrijpelijk’, vindt Deniz Üresin (28), ex-gebruiker en -verkoper van lachgas. ‘Het is niet hetzelfde als een biertje drinken’.

De lachgaskoning van Amsterdam werd hij genoemd en niet zonder reden. Of het nou het Leidseplein, het Rembrandtplein of het Wallengebied is: overal in het centrum van de hoofdstad zijn Üresin en zijn medewerkers aanwezig om gebruikers zo snel mogelijk van lachgas te voorzien. Een gouden handel, soms verdient hij twaalfhonderd euro in een uur. Dat kan de Amsterdammer op dat moment wel gebruiken, want zijn koeriersbedrijf in maaltijden loopt wat minder.

Op dat moment heeft Üresin geen enkel idee van de schadelijke gevolgen van lachgasgebruik, benadrukt hij. ‘In de jaren negentig werd er ook al veel gebruikt, maar had niemand het over schadelijke gevolgen. En als je in 2018 op de website van het RIVM keek, stond er: we weten ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .