Een kindervragenuur met mooie beloftes: ‘Hoe weten we dat je dat ook gaat doen?’

Scholieren in de Tweede Kamer tijdens het Kindervragenuur. Kinderen uit groep 7 en 8 zitten in de blauwe Kamerzetels en bestoken bewindspersonen met vragen over thema's als de democratie, dierenwelzijn, landbouw, milieu en onderwijs.

Den Haag

Het gebeurt niet vaak dat bewindspersonen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer ontvangen worden met applaus. Dinsdag gebeurde dat, met goedkeuring van voorzitter Vera Bergkamp. ‘Misschien kunnen we deze traditie volhouden.’

Een vragenuur voor kinderen in de plenaire zaal, met bewindspersonen die ook echt over deze onderwerpen gaan. Tijdens het kindervragenuur mochten kinderen van scholen uit Tilburg, Urk, Wagenborgen, Genemuiden en Dongen vragen stellen aan de verantwoordelijke minister of staatssecretaris. Opvallend is dat dit jaar vier van de vijf uitgekozen scholen een christelijke levensbeschouwing hebben; twee reformatorische, een rooms-katholieke en een protestants-christelijke school.

