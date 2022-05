‘Verbod op homogenezing is symbolisch’

Een verbod op homogenezing heeft vooral een grote symbolische waarde, schrijven onderzoekers in een rapport dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Handhaving van een dergelijk verbod is moeilijk, maar slachtoffers zijn erbij gebaat te weten dat de overheid achter hen staat.

Den Haag

Het kabinet wilde weten welke stappen het kan zetten om zogeheten conversietherapie tegen te gaan. Volgens het onderzoek van de Vrije Universiteit en Regioplan is een verbod op homogenezing in al zijn vormen ‘moeilijk in één wetstekst te vatten’. Daarom is volgens hen ook een cultuurverandering noodzakelijk. Dit kan bijvoorbeeld door neutrale voorlichting en het betrekken van zowel religieuze als niet-religieuze organisaties. Ook kan een steunpunt helpen.

De onderzoekers wijzen erop dat de omstreden, niet-wetenschappelijke conversietherapieën vooral in gesloten gemeenschappen plaatsvinden, buiten het zicht van de overheid. Een verbod kan nog verder bijdragen aan dat probleem. De experts pleiten dan ook vooral voor een ‘zachtere aa..

