Agenten die schoten op overvallers vrijuit

De agenten die op 19 mei vorig jaar in Broek in Waterland schoten op overvallers van een waardetransport worden hiervoor niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was het gerechtvaardigd dat de dertien betrokken politiemensen het vuur openden. Ze deden dat uit noodweer en om de verdachten, die er met een miljoenenbuit vandoor waren, aan te kunnen houden, concludeert het Openbaar Ministerie Noord-Holland na onderzoek. Door de schoten kwam een van de verdachten, een 47-jarige Fransman, om het leven. Twee anderen liepen schotwonden op in hun been.

