Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van de Drentse kofferbakmoord, waarin de 43-jarige Hans O. is vrijgesproken voor moord of doodslag op de 31-jarige Ralf Meinema in 2017. Het OM had achttien jaar cel tegen O. geëist en liet maandag weten de zaak aan het gerechtshof voor te leggen. Het stoffelijk overschot van Meinema lag in de kofferbak van zijn eigen auto. <

‘Kandidaatstelling voor verkiezingen efficiënter’

De Kiesraad roept het kabinet op de kandidaatstellingsprocedure te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door in te zetten op digitalisering en minder documenten. Nu moeten alle stukken op papier worden ingediend. De beoordeling hiervan leidt tot grote belasting voor de Kiesraad. De Raad wil dat kiezers hun ondersteuningsverklaringen digitaal kunnen indienen in plaats van op papier. <

Vaarverbod in deel van De Dommel in Brabant

Vanaf dinsdag geldt een vaarverbod op de Dommel tussen de Belgische grens tot aan de Venbergse watermolen bij Valkenswaard. Waterschap De Dommel heeft maandag hiertoe besloten vanwege de lage waterstand als gevolg van het watertekort in de beek. Door de droogte is er te weinig water in de Boven-Dommel, te weinig stroming en op verschillende plekken is het waterpeil te laag. <

beeld anp

Bewoners in ziekenhuis vanwege brand in flat

Door een brand in een flatgebouw maandagochtend aan de Heemskerkstraat in Schiedam moesten vijf mensen, onder wie een kind, naar het ziekenhuis. Door de brand op de eerste etage van het flatgebouw moesten twaalf woningen worden ontruimd. <

Half november uitspraak in MH17-proces

De rechtbank doet op zijn vroegst 17 november uitspraak in het omvangrijke MH17-proces, maar het kan ook 15 december worden. Dat heeft de voorzitter maandag bij de beveiligde rechtbank op Schiphol gemeld. De rechtbank had eerder al drie data gereserveerd voor de uitspraak. De eerste gereserveerde mogelijkheid, 22 september, gaat zeker niet lukken, liet de voorzitter weten. Het monsterproces is na ruim twee jaar momenteel in de afrondende fase. <

beeld anp

Oekraïense minister bezoekt Nederland

De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitro Koeleba brengt dinsdag en woensdag een bezoek aan Nederland. Tijdens zijn bezoek spreekt Kuleba met verschillende bewindspersonen over de toestand in Oekraïne. Onderwerpen van de gesprekken zijn de huidige situatie in Oekraïne en de manieren waarop Nederland het land steunt. Hierover gaat hij in gesprek met meerdere ministers. <

Bestuurders vaker betrapt op drugs

Het aantal mensen dat wordt gepakt omdat ze na drugsgebruik rijden, is de afgelopen jaren gestegen. De politie meldde er maandag cijfers over: in 2017 zijn 1834 processen-verbaal opgemaakt vanwege rijden onder invloed van drugs, een jaar later waren dat er 5462, nog een jaar later 9942 en vorig jaar was dat aantal gestegen tot 13.147. Dit jaar heeft de politie in de eerste twee maanden ‘al’ 2659 processen-verbaal opgemaakt. <

Acht jaar cel en tbs voor doodsteken tiener

De man die vorig jaar zomer in het Groningse Hoogkerk een 14-jarige jongen doodstak bij een supermarkt is veroordeeld tot een celstraf van acht jaar en tbs met dwangverpleging. Volgens de rechtbank in Groningen gaat het om doodslag. J. probeerde zes dagen na zijn aanhouding ook een gevangenismedewerker neer te steken met een antenne. <

Nauwelijks extra bedden voor vluchtelingen

Het aantal beschikbare opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen is de afgelopen dagen nauwelijks toegenomen. Het aantal bedden is nog steeds wel voldoende om de stijging van het aantal ontheemden onderdak te bieden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Er worden nu 36.678 Oekraïners door gemeenten opgevangen; een krappe duizend vluchtelingen meer dan donderdag. <

Stofwolken uit Sahara naderen opnieuw

West-Europa krijgt komend weekend mogelijk weer een lading stof uit de Sahara over zich heen. Volgens Copernicus, de Europese instantie die weer en klimaat voortdurend in de gaten houdt, hangt een grote stofwolk momenteel boven de Atlantische Oceaan. Na een draai komt de pluim vrijdag en zaterdag over het westen van Europa heen, verwachten de wetenschappers. Copernicus ziet dit jaar relatief grote hoeveelheden stof vanuit de Afrikaanse woestijn over Europa waaien. <

Lange celstraffen voor No Surrender-leiders

Voormalig No Surrender-kopstukken Henk Kuipers, Klaas Otto en Rico R. zijn in hoger beroep veroordeeld tot jarenlange celstraffen wegens het leiden van een criminele organisatie. Opnieuw is de zwaarste straf voor Kuipers: 8,5 jaar. De rechtbank in Groningen legde in 2020 Kuipers tien jaar cel op. Het gerechtshof houdt met zijn uitspraak rekening met veranderde wetgeving over voorwaardelijke invrijheidstelling. <

beeld anp

‘Langdurige covid bij een op de vijf patiënten’

Zo’n 20 tot 37 procent van de patiënten die tijdens de eerste en tweede golf een coronabesmetting opliepen, hielden er langdurige klachten aan over. Dat concludeert gezondheidsinstituut Nivel na onderzoek. Het instituut onderzocht meer dan 10.000 patiëntendossiers en ondervroeg mensen die wegens corona de huisarts bezochten. Het post-covid syndroom is een aandoening waarover nog weinig duidelijkheid is. <

Tunnel dicht vanwege ziekte personeelsleden

De Ketheltunnel bij Rotterdam werd maandag rond 08.45 uur weer in beide richtingen geopend. Wel moesten daarna de vele files in de regio nog oplossen. De tunnel in de snelweg was maandagochtend enige uren dicht vanwege twee zieke personeelsleden die ingepland stonden om de tunnel te bedienen. Hun vervanging arriveerde om 08.00 uur. De afsluiting leidde tot een drukke spits rondom Rotterdam. <

Na dertig jaar vrouw als Franse premier

De Franse president Emmanuel Macron heeft minister van Werkgelegenheid Élisabeth Borne gekozen tot premier van zijn regering. Ze is de eerste vrouw sinds 1992 op die post. Édith Cresson was destijds de eerste. Borne volgt Jean Castex op. <

Doden door aanval op Severodonetsk

Door Russische beschietingen van de Oost-Oekraïense stad Severodonetsk zijn zeker tien burgers om het leven gekomen. Eerder hadden de autoriteiten al gemeld dat door zware beschietingen branden waren uitgebroken in woonwijken. De stad ligt in een gebied dat de Russische invasietroepen en rebellerende pro-Russische Oekraïners willen veroveren op de Oekraïense strijdkrachten. Severodonetsk is sinds 2014 het bestuurscentrum van de regio Loehansk. <

Hongaarse premier officieel herkozen

De Hongaarse premier Viktor Orbán is maandag door het parlement opnieuw gekozen als premier van het land. Een formaliteit na de verkiezingen van april die hij ruim won. 133 parlementariërs stemden voor zijn benoeming, 27 mensen waren tegen. Orbán legde de eed af en werd voor de vijfde keer tot premier benoemd. Daarna hield de herkozen premier een toespraak voor het parlement. <

Bestelbusje PostNL rijdt helling af: twee doden

Een PostNL-busje heeft zonder bestuurder twee mensen overreden in het Belgische Aalst. De slachtoffers stierven ter plekke, meldt het Openbaar Ministerie. De PostNL-koerier had volgens het parket Oost-Vlaanderen maandagochtend zijn bestelbus geparkeerd om een pakje af te leveren, met draaiende motor. Mogelijk stond het busje niet op de handrem en/of nog in de versnelling. Het kwam daarop zelf in beweging en rolde de hellende straat af. <

Gepensioneerde koning keert terug naar Spanje

De gepensioneerde Spaanse koning Juan Carlos keert voor het eerst in bijna twee jaar tijd deze maand even naar Spanje terug vanuit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), melden Spaanse media. Hij verliet in 2020 plotseling en met onbekende bestemming het land, nadat hij in opspraak was geraakt over transacties met onder meer Saoedi-Arabië. Het is niet duidelijk wanneer Juan Carlos in Spanje arriveert. <

beeld anp

Parlement VS houdt hoorzitting over UFO’s

Het Amerikaanse parlement houdt dinsdag voor het eerst in een halve eeuw een openbare hoorzitting over UFO’s. Aanleiding voor de hoorzitting is een in juni verschenen overheidsrapport, waarin ongeïdentificeerde luchtverschijnselen – ook wel UAP’s genoemd – werden gemeld. <

Amerika stuurt weer troepen naar Somalië

De Verenigde Staten sturen speciale troepen naar Somalië in de strijd tegen islamitische terreur. Het is een ommezwaai van het beleid. De vorige president Donald Trump beval tot de terugtrekking van de Amerikaanse militairen. President Joe Biden gaf opdracht voor de inzet van enkele honderden manschappen, melden regeringsfunctionarissen. Amerika had indertijd zevenhonderd soldaten in Somalië. <

beeld anp

Noord-Korea zet leger in bij strijd tegen virus

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zet het leger in om de distributie van medicijnen in de hoofdstad Pyongyang in goede banen te leiden. Het besluit is gevallen tijdens een spoedvergadering van het politbureau, meldden staatsmedia maandag. Het Aziatische land erkende vorige week met een uitbraak te kampen. <

Meer sportartikelen verkocht door pandemie

Sportspullen zijn door de coronapandemie flink meer verkocht. De omzet steeg in drie jaar tijd met een vijfde tot 3 miljard euro. Voor fitness, hardlopen, fietsen en wielrennen werd het meest verkocht, blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut en marktonderzoekbureaus Q&A en Markteffect. De coronapandemie leverde deze categorieën veel rugwind op, zeggen de onderzoekers. Mensen gingen vaker hardlopen, fietsen of thuis fitnessen. <

Israël voert gasproductie op voor levering Europa

Israël wil Europa gaan helpen met de levering van aardgas nu Europese landen zo snel mogelijk van Russisch gas willen afstappen vanwege de oorlog in Oekraïne. Het land is bezig zijn gasproductie uit offshorevelden te vergroten en denkt de komende tijd al leveringscontracten met Europese landen te kunnen tekenen. Dat meldt een functionaris van het Israëlische energieministerie. <

Vakbond FNV dreigt met acties bij slagerijen

Vakbond FNV dreigt met acties bij slagerijen. Daardoor kan de bevoorrading van winkels voor Pinksteren nog lastig worden, voorspelt de bond zonder verder in detail te treden over de aard van de mogelijke acties. In de sector werken zo’n 13.000 mensen, waarvan 5000 in grote bedrijven en de rest in de slagerswinkels ‘om de hoek’. De achterban heeft de loonsverhoging die de werkgevers willen afspreken massaal verworpen. <