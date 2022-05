Heb ik hulp nodig na het verlies van een dierbare? De rouwmeter weet het

Den Haag

Wat is de rouwmeter?

‘De rouwmeter is een online-vragenlijst van zo’n twintig vragen, ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht. De uitkomst van de zelftest geeft nabestaanden een indicatie om te denken: ‘Het gaat eigenlijk best goed met mij’ of ‘Hier moet ik iets mee’. Wie de test invult, krijgt direct advies welke hulp past: van ontspanningsoefeningen tot een specialistische behandeling.’

Voor wie is deze tool bedoeld?

‘In eerste instantie voor mensen die een geliefde zijn verloren. Rouwen is een heel ingrijpend, persoonlijk proces. Vaak brengt rouwen onzekerheid met zich mee. Mensen twijfelen of ze op een goede manier rouwen. Terwijl je rouwen niet goed of fout kunt ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .