Corona-experts blazen heilige huisjes in Den Haag omver: neem virus en nepnieuws serieuzer

Er valt nog van alles aan de aanpak van corona te verbeteren. Net nu het even rustig is, lijkt de overheid verzonken in Haags navelgestaar, alsof er alle tijd van de wereld is.

Van Ranst kwam als buitenstaander een aantal heilige huisjes omverblazen. De ic-capaciteit uitbreiden? ‘Ik weet dat het moeilijk is. Maar het is ook weer niet zo moeilijk als een man op de maan zetten.’

Den Haag

Nederland, wat doe je moeilijk: natuurlijk moeten er meer ic-plekken bij, hadden er in alle klaslokalen en openbare gebouwen allang CO 2 -meters moeten hangen om de luchtzuiverheid te meten, en moeten er behalve medici economen, gedragswetenschappers en bijvoorbeeld armoede-experts in het OMT. ‘De input van die mensen is zeer groot en zeer verrijkend.’

Met die boodschap was Marc Van Ranst, topviroloog en overheidsadviseur uit België, maandag afgereisd naar Den Haag, om een commissie van Tweede Kamerleden tips te geven over de pandemiebestrijding. Van Ranst was één van een hele stoet experts die de Kamerleden op bezoek kregen, voor een voeten-op-tafel-praatsessie over de toekomst.

Hard en indringend was bijvoorbeeld de kritiek van hoo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .