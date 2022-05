Dode en gewonden bij schietpartij kerk in Californië

Een schutter opende afgelopen zondag het vuur tijdens een lunch van de presbyteriaanse Geneva kerk, in Californië. Vijf mensen raakten gewond en een persoon is overleden, dat meldt de lokale politie.

De Geneva Presbyteriaanse Kerk in Laguna Woods waar afgelopen zondag een schutter het vuur opende op kerkgangers.

Rond het middaguur kreeg de politie een melding binnen van een schietpartij bij de kerk in Laguna Woods, een stad in de buurt van Los Angeles. Toen de politie ter plaatse kwam, was de schutter al overmeesterd en vastgebonden door aanwezige gemeenteleden.

Volgens de lokale autoriteiten is ‘verder bloedvergieten’ daardoor voorkomen. Een van de slachtoffers was al aan de verwondingen overleden, vijf anderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vier van hen waren zwaargewond.

De schutter, een man rond de zestig jaar en van Aziatische komaf, is aangehouden. De lokale politie doet onderzoek naar het motief van de verdachte. Het is nog niet bekend of hij connecties heeft met de slachtoffers, eveneens van Aziatische komaf en tu..

