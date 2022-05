Kilometers file vanwege twee zieken: belangrijke tunnel bij Rotterdam dicht door ontbreken personeel

Op de snelweg A4 is de Ketheltunnel bij Rotterdam in beide richtingen dicht vanwege twee zieke personeelsleden die ingepland stonden om maandagochtend de tunnel te bedienen. De ochtendploeg, die normaal om 8.00 uur begint, is gevraagd eerder te komen.

Rijkswaterstaat hoopt dat de tunnel zo snel mogelijk weer open kan. ‘Maar pas als al het nodige personeel er is, de veiligheid in de tunnel staat voorop’, aldus een woordvoerder. Het gaat om eenmalig incident, verwacht ze, niet om een structureel probleem. ‘Dit is hoogst uitzonderlijk. Ik heb dit in de drie jaar dat ik hier werk in elk geval niet meegemaakt.’

Verkeer wordt tot de tunnel weer open is in beide richtingen omgeleid via de A13 en de A20. De ANWB rekent op lange files in Zuid-Holland tijdens de ochtendspits. De dichte tunnel zorgde rond 7.15 uur voor meer dan een half uur oponthoud op de A15 bij de Beneluxtunnel en op de A4 bij Delft.

Inmiddels forse vertraging door afgesloten Ketheltunnel (#A4 Den Haagâ—„â–ºRotterdam door personeelsgebrek bij @Rijkswaterstaat . Meer dan een half uur oponthoud op de #A15 (Benelux) en op de #A4 bij Delft. pic.twitter.com/nvGtuF6iUI — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) May 16, 2022