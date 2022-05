Ilse DeLange krijgt award voor oeuvre

Bussum

lse DeLange mag vandaag tijdens de uitreiking van de Buma Awards 2022 de Buma Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen. De 45-jarige zangeres ontvangt de prijs voor de bijdrage die ze al meer dan 25 jaar levert aan de Nederlandse muziekindustrie. ‘Ilse DeLange benadert alles met die voor haar kenmerkende en innemende openheid en spontaniteit. Het levert waardering én bewondering op van zowel fans als collega’s’, laat directeur Bernard Kobes van Buma/Stemra weten. ‘Ilse is daarom de terechte ontvanger van de Buma Lifetime Achievement Award 2022.’ DeLange brak in 1998 door met haar debuutplaat World of Hurt.

