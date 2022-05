Rotterdam herdenkt bombardement 1940

Rotterdam

Tijdens de centrale 14 mei-herdenking, op Plein 1940, werd om 13.27 uur twee minuten stilte gehouden. Onder meer burgemeester Ahmed Aboutaleb legde een krans. Daarna werden overal in de stad de klokken geluid.

Op die dag in 1940, en op dat tijdstip, vernietigden Duitse bommenwerpers binnen een kwartier bijna de hele binnenstad. Enkele honderden mensen verloren het leven. De aanval betekende de capitulatie van Nederland.

Burgemeester Aboutaleb legde in zijn speech op Plein 1940 een verband tussen het bombardement en de recente oorlog in Oekraïne. Kinderen lazen zelfgeschreven gedichten voor en er klonk muziek.

namen

Tijdens een herdenking in de Laurenskerk zijn in de ochtend urenlang de namen van de slachtoffers voorgelezen. Die name..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .