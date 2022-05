Jonge paling vangen voor de goede zaak

De palingstand in de Europese wateren is sinds de jaren tachtig sterk achteruitgegaan. Sluizen, krachtcentrales en gemalen maken het de volwassen dieren lastig naar zee te trekken voor de voortplanting. Glasaaltjes, die in het voorjaar aan de kust arriveren, kunnen het zoete binnenwater maar moeilijk bereiken. Wetenschappers zoeken met hulp van vrijwilligers naar de knelpunten.

Scheveningen

‘Tring, tring, tring!!’ De timer op de mobiele telefoon van David van den Eijnden gaat af. Het is tijd om het kruisnet op te halen. Met rustige halen trekt hij het vierkante net van één bij één meter naar boven, haalt het druipende geval samen met een van de andere leden van het Glasaalteam Scheveningen over de reling van het Gemaal Schoute, vist er wat ongerechtigheden uit en inventariseert de vangst: ‘Een ‘pootaal’ – een palinkje van een centimeter of twaalf, dat hier een jaartje is blijven hangen – een garnaal, twee driedoornige stekelbaarsjes en jawel: twee glasaaltjes.’ Dat zijn de bijna transparante jonge palinkjes van een centimeter of zeven, waar het team naar op zoek is.

Twee avonden in de week komen de vrijwilligers ..

