Op Schiphol kijken de reizigers meewarig naar de demonstranten: ‘Al hebben ze een punt’

Amsterdam

‘Dit heeft toch helemaal geen zin. Over een paar maanden wordt Schiphol natuurlijk weer uitgebreid’, zegt een blonde dertiger met een rolkoffer, terwijl hij zijn peuk uittrapt op het plein voor Schiphol Plaza. Wat meewarig kijkt hij naar de paar honderd actievoerders verderop. Hij stapt straks in het vliegtuig naar Ibiza en maakt zich weinig zorgen over de impact van die reis. ‘Ik wil gewoon lekker op vakantie, zoals elk jaar.’

Op het podium wisselen muzikanten en sprekers van onder meer Milieudefensie, Partij voor de Dieren en Greenpeace elkaar af. De toehoorders hebben zich uitgeleefd op protestborden met uiteenlopende teksten: ‘Vluchten kan niet meer’, ‘Koninklijke Luchtvervuilings Maatschappij’, ‘Grootouders voor het kl..

