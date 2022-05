De watergeuzen waren geen lieverdjes: ze gebruikten vrouwen en kinderen als levend schild

Vijftig dagen na de verovering van Den Briel koos de volgende stad in Holland de zijde van de prins. Zo vanzelfsprekend als het soms wordt voorgesteld, was het allerminst.

In de Gouden Eeuw was Enkhuizen een welvarende stad in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Enkhuizen bezat de grootste haringvloot van het land. Een van de zes kamers van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, was gevestigd in Enkhuizen.

De bloei van de stad was deels te danken aan een gebeurtenis in 1572. Na de verovering van Den Briel had Enkhuizen zich aan de zijde van Willem van Oranje gevoegd, de eerste stad in Holland die dat deed. Als dank ontving Enkhuizen een privilege van de prins: het paalrecht. Voortaan mocht Enkhuizen paalgeld innen van alle schippers die de Zuiderzee bevoeren. Met de opbrengst werden de markeringen van de vaarroutes op de Zuiderzee betaald. Voorheen had het paalrecht toebehoord aan Amsterdam..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .