Nederlandse sponsors steunen kinderen overal op de wereld

Wereldwijd worden miljoenen kinderen gesponsord. Ook vanuit Nederland ondersteunen duizenden sponsors kinderen in armoede. Dat doen ze met een maandelijks gift, maar ook door voor hen te bidden en hen per brief te bemoedigen. En het mooie is: het laat hen zelf ook niet onberoerd.

‘We sponsoren John niet omdat wij er beter van worden, maar zodat hij een beter leven krijgt. Het gaat niet om ons, het gaat om hem en zijn familie!’

Yann-Antuan sponsort samen met zijn moeder Delia Richardson en tweelingzus Maya-Elaina de 8-jarige John uit Oeganda.

‘Dat ik Samir mag sponsoren verrijkt me. Het wakkert iets aan in mijn geloofsleven. Ik denk weleens: God, wat ben ik dankbaar dat ik dit kan doen met Uw hulp. Ik vind het vanuit mijn geloof belangrijk dat ik iets voor een ander kan betekenen.’

Aafke de Jongste is sponsor van Samir, een 8-jarige jongen uit Kenia.

‘Kindsponsoring biedt mij de kans om de zegeningen die ik heb gekregen, te delen met een kind in armoede. Ik bid elke dag voor het gezin, hun gezondheid, dat het goed gaat op school en dat ze dicht bij de Here Jezus mogen leven.’

Samen met haar gezin steunt Inge Joosse de 12-jarige Tanko uit Benin.

‘Regelmatig ontvangen we een brief. Zo schreef Priti laatst dat ze door corona niet naar school kon en thuis klusjes moest doen. Ook weten we dat ze vlak bij een rivier woont die eens per jaar overstroomt. Zo krijgen we een klein beetje beeld van haar leven.’

De 9-jarige Priti uit India wordt gesponsord door Liesbeth en David van Loenen.