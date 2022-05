De NIPT wordt gratis: ‘Na diagnose down syndroom is de keuze voor abortus (te) snel gemaakt’

Ieder jaar worden er minder mensen met het downsyndroom geboren. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er een link is met het steeds eenvoudigere en goedkopere aanbod van diverse testen tijdens de zwangerschap. Nu de NIPT gratis wordt, vanaf volgend jaar, bestaat bij Stichting Down Syndroom (SDS) de angst dat vrouwen zonder al te goed nadenken de test ondergaan.

In 2018, de laatste recente cijfers, werden in Nederland 167 kinderen met downsyndroom geboren. Twintig jaar daarvoor in 1998 werden er 293 kinderen met het syndroom geboren.

‘Door de test gratis te maken lijkt het net alsof de overheid adviseert de test te doen’, zegt Gert de Graaf van SDS. Hij vreest dat ouders voor een keuze komen te staan die ze wellicht niet hadden willen maken. ‘We zijn geen prolifeorganisatie die zegt dat je niet mag aborteren met downsyndroom. Maar als je niet van tevoren goed nadenkt over wat je wilt met de testresultaten, dan moet je die keuze maken terwijl je emotioneel helemaal van de kaart bent. Dan ga je in een heel korte tijd een beslissing nemen waar je achteraf misschien spijt van hebt.’

Linda Germs van Stichting Upside Down vindt de gratis NIPT prima. ‘Maar ik maak me zorgen over de informatievoorziening over het downsyndroom. De gemiddelde Nederlander weet daar heel weinig v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .