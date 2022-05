Experts gaan helpen met taal en rekenen

Komend schooljaar worden leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs extra ondersteund in het verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid.

Den Haag

Ongeveer vijfhonderd scholen krijgen hier extra geld voor en voor onderwijsinstellingen die het niet geregeld krijgen, staat een ‘hulpteam van experts’ klaar, zo meldt minister Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) donderdag.

Uit meerdere rapportages is al bekend dat te veel leerlingen forse achterstand hebben in hun lezen, schrijven en rekenen. ‘Hoezeer leraren ook hun best doen, we zien dat die basis steviger moet. Daarom gaan we leraren en schoolleiders beter en gerichter helpen om leerlingen vooruit te helpen’, aldus Wiersma.

Met het geld kunnen de scholen komend schooljaar bijvoorbeeld een extra uur per dag lesgeven in de basisvaardigheden voor specifieke leerlingen. Voor scholen die dat met hun..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .