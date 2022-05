Luchthaven als openluchtpark

Delft - Princeton

Een actiegroep willen ze per se niet zijn, maar Francine Houben en Anne-Marie van der Weide hebben met hun voorstel voor herinrichting van Maastricht Aachen Airport grootse plannen. Met hun plan ‘PleinAIR Maastricht‘ krijgt het vanouds militaire vliegveld een totaal andere bestemming, namelijk een parkachtig gebied. ‘Je ziet nu dat men elkaar wil bestrijden, het ene vliegveld in concurrentie met het andere. Openhouden van het vliegveld Maastricht kost handenvol geld. Ga met elkaar samenwerken en kom met goede oplossingen, blijf niet hangen in oude dogmatische standpunten’, verzucht Houben, die voor haar werk nu in Princeton in de VS zit.

Vanuit Delft vult landschapshistoricus Van der Weide aan dat er goede voo..

