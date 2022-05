Meer jachthavens en stranden schoon

Elburg

Het aantal Nederlandse stranden en jachthavens dat is onderscheiden met een Blauwe Vlag, het internationale symbool voor veiligheid en reinheid, is met dertien toegenomen. Dit jaar mogen 130 jachthavens en 59 stranden de vlag hijsen, maakte Stichting Keurmerk Milieu Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) tijdens de uitreiking in Elburg bekend. 25 jachthavens kregen een Groene Wimpel vanwege duurzaamheid.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .