Vechten voor de paus, vechten voor Hitler

In de rubriek Net als vroeger wordt vanuit de actualiteit van nu teruggeblikt naar de actualiteit van toen. Vandaag: Nederlanders in vreemde krijgsdienst.

In de oorlog in Oekraïne strijden soldaten van verschillende nationaliteiten mee, onder wie een aantal Nederlanders. Vorige week woensdag, 4 mei, sneuvelde een van hen, de 55-jarige Ron Vogelaar. In de omgeving van Charkov werd hij geraakt door artillerievuur. Vogelaar overleed meteen. Hij is de eerste gesneuvelde Nederlander in Oekraïne. ‘Zijn commandant zei: hij is gestorven als een held’, schreef Vogelaars dochter op sociale media.

Vogelaar had gehoor gegeven aan een oproep van de Oekraïense president Zelensky. Drie dagen na het uitbreken van de oorlog vroeg Zelensky ‘alle wereldburgers en vrienden van Oekraïne’ te komen strijden ‘voor vrede en democratie’. Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie meldden zich ‘duizenden’ vrijwil..

