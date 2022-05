NS: minder treinen door personeelstekort, deze zomer mogelijk meer maatregelen nodig

In plaats van zes treinen rijden er vanaf 13 juni vier per uur op het traject Arnhem - Schiphol - Rotterdam. De NS kiest voor maatregelen op dat traject, omdat er volgens het bedrijf genoeg reismogelijkheden overblijven voor reizigers en de impact daardoor beperkt is. Elders in het land merken reizigers de gevolgen van het personeelstekort doordat de NS met kortere treinen rijdt. Daarvoor zijn minder conducteurs nodig.

Bij de NS staan momenteel 1100 vacatures open, terwijl er 20.000 mensen werken. Het lukt door de krapte op de arbeidsmarkt niet tijdig genoeg nieuwe mensen te vinden om het rooster te vullen. Daarnaast vallen er nieuwe gaten door een hoog ziekteverzuim als gevolg van de nasleep van corona.

Er is vooral een tekort aan h..

