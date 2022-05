Steeds meer mensen met een modaal inkomen melden zich bij de Voedselbank. ‘Het is heel wrang.’

De hoge energieprijzen zorgen ervoor dat meer Nederlanders aankloppen bij de voedselbank. Sinds januari is het aantal klanten met gemiddeld 15 procent gestegen.

Utrecht

Dat zegt voorzitter Leo Wijnbelt van koepel Voedselbanken Nederland op basis van gegevens van lokale voedselbanken. De stijging komt neer op circa zesduizend gezinnen extra die van de voedselvoorziening gebruikmaken. ‘Dat is toch aanzienlijk.’ De stijging verschilt per locatie, benadrukt hij. ‘Sommige zullen geen stijging zien, andere juist een grotere stijging.’

Tussen de nieuwe klanten zitten vaker mensen met een hoger inkomen, signaleert Wijnbelt. ‘Het zijn niet alleen mensen met een minimumloon of een uitkering die zich bij ons melden. Het breidt zich razendsnel uit naar mensen met een modaal inkomen. Veel gezinnen hebben geen of weinig spaargeld. Als hun energierekening over de kop gaat, hebben zij direct ..

