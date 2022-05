Bijna driekwart van de vaders of partners neemt na de geboorte van hun kind aanvullend geboorteverlof op van in totaal zes weken. 16 procent nam genoegen met de reguliere verlofperiode van een week en de rest heeft helemaal geen verlof opgenomen. Dat blijkt uit de evaluatie Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG), die in 2019 van kracht is geworden en per 2020 is uitgebreid. <

7,5 miljoen euro voor berging olietanker Jemen

De Nederlandse overheid trekt 7,5 miljoen euro uit voor de berging van een olietanker voor de kust van Jemen. Dat maakte minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher bekend tijdens een (digitale) donorconferentie, georganiseerd in samenwerking met de Verenigde Naties. De olietanker met de naam FSO Safer kan volgens de minister elk moment olie gaan lekken, wat kan leiden tot enorme schade voor het milieu. <

Rechters bezorgd over ‘knellende wetgeving’

Rechters maken zich ernstige zorgen over sommige knellende wetten, die volgens hen leiden tot onrechtvaardigheid. Dit zei Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, woensdag bij de presentatie van het jaarverslag. Hierbij wees hij onder meer op wetgeving rondom transitievergoedingen en het taakstrafverbod. <

Reisadvies voor Sri Lanka aangescherpt om onrust

Het reisadvies voor Sri Lanka is door het ministerie van Buitenlandse Zaken aangescherpt vanwege de onrust in het land. Er zijn aanhoudend protesten. Het Zuid-Aziatische eiland gaat van geel naar oranje. <

Blokkade sojaschip bij sluis IJmuiden beëindigd

De politie heeft de blokkade van Greenpeace van een schip met soja in de Noordersluis in IJmuiden beëindigd. Klimmers die sinds dinsdag- op woensdagnacht aan de sluis hingen, zijn ervanaf gehaald. Dertien actievoerders zijn aangehouden, vertelt de gemeentewoordvoerder. Het schip is volgens Greenpeace onderdeel van ‘wereldwijde natuurverwoesting’. <

Tata Steel verwacht 80 procent minder stof

Tata Steel verwacht dat zo’n 80 procent minder stof vrij zal komen op het terrein in Velsen-Noord. Woensdag heeft het bedrijf Harsco, dat op het fabrieksterrein onder meer een restproduct genaamd converterslak verwerkt, nieuwe slakkenputten in gebruik genomen. Die zijn overkapt, waardoor de stofverspreiding af moet nemen, aldus Tata Steel. Door het verwerkingsproces kwamen meerdere zogenoemde grafietregens voor in de omgeving en omliggende dorpen. <

Rechtbank vernietigt 29 natuurvergunningen

De provincie Overijssel heeft 29 veehouders onterecht natuurvergunningen verleend voor het houden van vee in stallen. De rechtbank stelt in de meeste gevallen dat het niet met zekerheid te zeggen is dat de veehouderij geen beschermde natuurgebieden zal aantasten. Daarom moet de provincie de vergunningaanvragen van de veehouders opnieuw behandelen. <

Alsnog onderzoek naar zelfdoding binnen LE

Er komt op aandringen van de Tweede Kamer alsnog een onafhankelijk onderzoek naar de zelfdoding in 2019 van een medewerker van de Landelijke Eenheid (LE), een belangrijke afdeling van de politie in Driebergen waar al lange tijd grote interne problemen zijn. Justitieminister Dilan Yeşilgöz heeft dat toegezegd in een debat. Twee latere zelfdodingen bij deze dienst - in 2021 - zijn al wel onderzocht. <

Advocaat: dwaling in Pettense moordzaak

De Pettense campingmoord kan volgens advocaat Niels van Schaik worden toegevoegd aan het ‘illustere rijtje gerechtelijke dwalingen’, net als de Schiedammer parkmoord, de Puttense moordzaak, verpleegster Lucia de Berk en bejaardenverzorgster Ina Post. Dat verklaarde de raadsman woensdag na afloop van het heropende strafproces tegen Frank V. (59) voor het gerechtshof van Den Haag. <

Weer geen nieuw college voor Den Haag

Den Haag heeft voorlopig geen nieuw college. Ook een tweede formatiepoging, onder leiding van verkenners Annelien Bredenoord en Joost Sneller van D66, is mislukt. Voorlopig is er geen meerderheidscoalitie te vinden, concluderen de beide verkenners. Volgens Eerste Kamerlid Bredenoord en Tweede Kamerlid Sneller ontbreekt bij de partijen in de gemeente Den Haag ‘de politieke wil om de keuzes te maken die nodig zijn om daadwerkelijk te gaan onderhandelen over de vorming van een meerderheidscoalitie’. <

‘Geen huldiging op Coolsingel is bizar’

Fans van Feyenoord noemen het ‘bizar’ dat er geen huldiging op de Coolsingel plaatsvindt, mocht de Rotterdamse club eind van de maand de Conference League winnen. ‘Elke prijs die we tot nu toe hebben gewonnen is op die plek gevierd’, zegt Kees Lau, voorzitter van supportersclub FSV De Feijenoorder. Diverse productiebedrijven die nodig zijn om zo’n groot evenement te organiseren, kampen met een tekort aan materiaal en personeel, zegt de gemeente. <

Heiligverklaring Titus Brandsma te zien op tv

De heiligverklaring van pater karmeliet Titus Brandsma (1881-1942) is zondagmorgen rechtstreeks op televisie te zien bij KRO-NCRV op NPO 2. Vanaf 09.30 uur praat theoloog en presentator Wilfred Kemp met gasten over de betekenis van wetenschapper en verzetsman Brandsma. Daarna wordt overgeschakeld naar het Sint-Pietersplein in Rome, waar paus Franciscus in totaal tien religieuzen heilig zal verklaren. <

Kerk Geldermalsen open als ‘toevluchtsplek’

De Centrumkerk in Geldermalsen opende woensdag de deuren voor mensen die ‘een toevluchtsplek nodig hebben’ na het drama eerder deze week in het dorp. Hierbij kwamen een moeder en haar kind om het leven. <

Brussel wil verplichte kinderpornojacht

De Europese Commissie wil internetbedrijven als Google, Facebook en Apple verplichten om kinderporno op te sporen en te verwijderen. Ze doen uit eigen beweging nog te weinig, vindt Brussel. Overheden breken zich al jaren het hoofd over de strijd tegen onlinekinderporno. <

Duitsland stuurt meer troepen naar Mali

Duitsland gaat zijn troepen uitbreiden in Mali. Het aantal Duitse militairen dat deelneemt aan de VN-missie Minusma wordt van 1100 verhoogd tot 1400, meldt de regering. De missie in het arme West-Afrikaanse land wordt mede geleid door de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. <

Gevluchte Pussy Riot-leider is nu in Litouwen

Maria Aljotsjina, de bekende activiste van de Russische punkband Pussy Riot die dinsdag Rusland ontvluchtte, blijkt in Litouwen te zijn. Ze kon ontsnappen ondanks dat ze onder politietoezicht stond, meldde haar advocaat. Eerst wist ze uit huisarrest te ontkomen door zich te vermommen als een bezorger, daarna vluchtte ze met hulp van vrienden via Belarus naar Litouwen, beschrijft ze in een interview met The New York Times. <

Frankrijk stopt met mondkapjesplicht ov

Het is in Frankrijk straks niet meer nodig om een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran is het mondkapje vanaf maandag niet meer verplicht. Daarmee is een van de laatste maatregelen tegen het coronavirus afgeschaft. Véran raadt wel nog steeds aan een mondkapje te dragen in het openbaar vervoer, zeker voor kwetsbare mensen, omdat het virus nog niet verdwenen is uit Frankrijk. <

Australische Victoria heeft hakenkruisverbod

Als eerste deelstaat van Australië voert Victoria een verbod in op het openlijk tonen van hakenkruizen. De deelstaatregering diende woensdag een wetsvoorstel in die het opzettelijk voeren van een swastika als misdrijf bestempelt. Het voorstel kan vermoedelijk rekenen op brede steun in beide kamers van het parlement van Victoria. De wet gaat een jaar na goedkeuring door het parlement in. <

Huis VS keurt militair hulppakket goed

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft dinsdag (lokale tijd) een militair hulppakket ter waarde van 40 miljard dollar (ongeveer 38 miljard euro) goedgekeurd om Oekraïne te steunen in zijn strijd tegen de Russische invasie. De maatregel kreeg met 368 stemmen voor en slechts 57 tegen overweldigende steun. De verwachting is daarom dat ook de Senaat het voorstel in grote meerderheid zal aannemen. <

Stijging aantal doden door vuurwapens in VS

Het aantal doden door vuurwapens in de Verenigde Staten is in 2020 ‘historisch’ gestegen, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De stijging is mogelijk het gevolg van zowel de coronapandemie als van toegenomen armoede, aldus de CDC. In de VS zijn in 2020 19.350 mensen met vuurwapens omgebracht, een stijging van bijna 35 procent ten opzichte van 2019. <

Boeren: oogsten kunnen mislukken voor heel jaar

Als het binnen twee weken in delen van het land niet flink gaat regenen, kunnen oogsten voor een heel jaar mislukken. Volgens boerenbelangenvereniging ZLTO lopen akker- en tuinbouwteelten gevaar in gebieden in het zuidoosten van het land die niet kunstmatig beregend kunnen worden. Dat zou het aanbod beschikbare groenten en bijvoorbeeld aardappelen verminderen, waardoor de prijzen ervoor in de supermarkt omhoog zullen schieten. <

Teruglopende verkoop nieuwbouwwoningen

Ondanks de grote vraag naar huizen zijn er in het eerste kwartaal minder nieuwbouwwoningen verkocht dan een jaar eerder. Er is een afname van 11 procent, meldt branchevereniging WoningBouwersNL. Desondanks ligt het aantal verkochte woningen nog wel hoger dan het langjarig gemiddelde. <

Coolblue doet aangifte tegen Van Lienden

Coolblue heeft aangifte gedaan tegen Sywert van Lienden en zijn zakenpartners wegens de mondkapjesdeal. Het webwinkelbedrijf was betrokken bij het initiatief van Van Lienden om mondkapjes naar Nederland te halen, maar wist niet dat de oprichters van de stichting Hulptroepen Alliantie zelf miljoenen zouden overhouden aan de deal. Eerder deed uitzendconcern Randstad al aangifte. <

Ajax landskampioen, PEC Zwolle degradeert

Ajax is voor de 36e keer kampioen van Nederland geworden. De club uit Amsterdam stelde met een thuiszege op sc Heerenveen (5-0) de derde landstitel op rij veilig. Aan het verblijf van PEC Zwolle in de Eredivisie is na tien jaar een einde gekomen. De ploeg van trainer Dick Schreuder verloor tijdens de voorlaatste speelronde met 2-0 bij Sparta Rotterdam, waardoor degradatie een feit werd. <