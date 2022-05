Forse celstraf Piet Costa in martelcontainerzaak

De rechtbank heeft forse celstraffen opgelegd in de geruchtmakende zaak rond de zogeheten martelcontainer in Wouwse Plantage. De rechter sprak van ‘een groep die op nietsontziende wijze het recht in eigen hand wilde nemen’.

Amsterdam

De 50-jarige Roger P., alias Piet Costa, kreeg de maximaal mogelijke celstraf opgelegd. Zijn advocaat liet direct weten in hoger beroep te gaan.

P. is onlangs in Rotterdam veroordeeld tot vijftien jaar voor onder meer grootschalige, internationale handel in cocaïne. De rechtbank moest in de martelcontainerzaak met die Rotterdamse veroordeling rekening houden. In totaal - voor beide zaken - kan P. wettelijk gezien maximaal zeventien jaar en negen maanden opgelegd worden. De rechtbank veroordeelde P. woensdag in de martelcontainerzaak tot de maximaal mogelijke 33 maanden cel.

P. en de zijnen zouden in een loods in Wouwse Plantage (West-Brabant) een cellencomplex van zes zeecontainers hebben gebouwd. Een zevende container was ingeric..

