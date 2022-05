Over euthanasie bestaan nog veel misverstanden. ‘Dat kan tot ongemakkelijke situaties leiden’

Bijna een op de vijf Nederlanders boven de veertig denkt dat een arts verplicht is mee te werken aan een euthanasieverzoek. Ten onrechte, want een arts mag op medische of persoonlijke gronden altijd weigeren.

Amsterdam

Dat is een van de uitkomsten van een representatief onderzoek onder 1200 veertigplussers, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde. De NVVE constateert dat er veel misverstanden heersen over euthanasie.

En onwetendheid kan tot ongemakkelijke situaties leiden, licht NVVE-directeur Fransien van ter Beek toe. ‘Wij horen nog wel eens dat artsen het zelf ook moeilijk vinden om aan te geven hoe ze er in zitten, omdat ze patiënten ter wille willen zijn. Daarom adviseren we zowel patiënten als artsen tijdig in gesprek te gaan over het levenseinde en daarin duidelijk te zijn. Je wilt dit niet pas bespreken als het concreet speelt.’

Artsenfederatie KNMG herkent het beeld dat ‘mensen soms in ..

