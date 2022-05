‘Besluitvorming over de uithuisplaatsing van kinderen laat te wensen over’

Elke uithuisplaatsing is er eentje op zichzelf, schetst hoogleraar Wetenschappelijk onderbouwde Jeugdzorg en Onderwijs Annemiek Harder van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarom is het lastig een algemeen beeld te schetsen over het effect dat zo’n rigoureuze maatregel heeft op een kind. Maar het vertrouwen in de hulpverlening bij kinderen en ouders kan wel worden geschaad, als zorgverleners onzorgvuldig beslissen over uithuisplaatsingen. Dat geldt volgens Harder ook voor de uithuisplaatsingen naar aanleiding van de toeslagenaffaire.

Waar moeten we aan denken bij een uithuisplaatsing?

‘Aan jonge kinderen of jongeren die niet veilig zijn thuis, en niet thuis kunnen blijven wonen. Die uithuisplaatsing kan gedwongen of vrijw..

