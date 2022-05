Een op de vijf jongeren overwoog zelfmoord tijdens laatste coronalockdown

22 procent van de jongeren had tijdens de laatste lockdown suïcidale gedachten. Het ging daarbij vooral om jongeren die al kampten met psychische klachten of die een ingrijpende gebeurtenis rondom corona meemaakten, zoals het verlies van een familielid.

Dat blijkt uit het nieuwste kwartaalonderzoek van netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij rampen). Voor dit langlopende onderzoek naar de korte- en langetermijn gevolgen van de coronapandemie werken het RIVM, Nivel, de GGD en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum samen.

Bijna zesduizend jongeren tussen de 12 en 25 jaar vulden een vragenlijst in over de periode van december vorig jaar tot en met februari dit jaar. Van hen zei 22 procent er in die periode serieus over nagedacht te hebben een einde aan hun leven te maken. De daad bij het woord voegen is overigens vele malen zeldzamer. Ter indicatie: in 2021 pleegden 237 jongeren tussen de 20 en de 30 suïcide.

Vragen ‘rondom suïcide’De onderzoekers vroegen ook cijfers op over het aantal huisartsenbezo..

