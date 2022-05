Huren in sociale sector met 2 procent omhoog

Den Haag

Bij ruim de helft van de woningen (63 procent) blijft die stijging onder de toegestane grens van 2,3 procent (de inflatie van 2021), meldt koepelorganisatie voor woningcorporaties Aedes. Het kabinet zette dat percentage vast vanwege het coronavirus. In voorgaande jaren mochten de huren van sociale huurwoningen met de inflatie, plus 1 procent stijgen. Maar voor dit jaar wordt dus nog van die extra 1 procent afgezien. Voor mensen met hogere inkomens kunnen woningcorporaties huren meer verhogen, met maximaal 50 tot 100 euro per maand, zolang dit binnen de maximale huurprijsgrens van de woning valt. Vier op de tien corporaties voeren deze inkomensafhankelijke hogere huurverhoging (IAH) dit jaar door, aldus Aedes. In 2021 werd die van..

