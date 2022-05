Hoe zorgen we dat we voldoende water op voorraad houden? Vijf vragen en antwoorden

Hoeveel water gebruiken we in Nederland?

Een Nederlander verbruikt dagelijks gemiddeld 134 liter drinkwater, blijkt uit recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De wc doorspoelen en douchen kost het meeste water. Tot 2018 daalde het waterverbruik thuis, maar door de droogte van 2018 en 2019 en het door corona vele thuiszitten in 2020, is die lijn omhoog geschoten. In 2020 verbruikten huishoudens in totaal 855 miljoen kuub water, achttien miljoen kuub meer dan in 2017. Hoe warmer het is, hoe meer water mensen verbruiken. Datzelfde geldt ook voor bedrijven, zoals agrarische ondernemingen. Daar werd in 2020 349 miljoen kuub water verbruikt doordat het tussen april en september zeer droog was. Ter vergelijking: het verbrui..

