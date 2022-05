De politie krijgt een nieuw team van 200 tot 250 medewerkers die zich gaan bezighouden met persoonsbeveiliging. Het team richt zich niet op het allerhoogste dreigings- of beveiligingsniveau, voor politici als Geert Wilders en leden van het Koninklijk Huis, maar het niveau vlak daaronder.

In de praktijk zal het nieuwe onderdeel met name druk zijn met enkele grote strafzaken, zoals Marengo, waarin Ridouan T. de hoofdverdachte is. Medewerkers worden verantwoordelijk voor het voorkomen van aanslagen en ontsnappingen tijdens zittingsdagen en de stelselmatige persoonsbeveiliging van officieren van justitie, rechters en sommige advocaten en journalisten.

Dat zegt Willem Woelders, directeur van het programma Bewaken en Beveiligen, in een interview met de Volkskrant. Het nieuwe team wordt ondergebracht bij de Landelijke Eenheid van de politie, net als de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), die onder anderen koning Willem-Alexander beschermt. Onduidelijk is nog of het een onderdeel wordt van de DKDB.

