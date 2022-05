Snotteren leidt af tijdens het examen. Maar het is niet de grootste angst van een kandidaat.

Vrijwel alle middelbare scholieren (93 procent) ervaren afleiding tijdens het examen. En bijna de helft van hen meldt dat het hun leerprestaties negatief beïnvloedt, blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van onderwijsondersteuner Lyceo.

Leiden

Het grootste effect van afleiding is verminderde concentratie. Dat geldt voor 87 procent van deze groep. Opvallend: vooral meisjes hebben er last van (91 procent), terwijl dat percentage bij jongens een stuk lager ligt met 69 procent.

Gesnotter of gehoest van docenten en medeleerlingen vormen de grootste bron van afleiding blijkt verder uit de steekproef, waar in totaal 829 jongeren van 15 tot en met 21 jaar aan meededen. Daarna volgen geluiden van buiten; tikken met de pen door andere leerlingen; slecht zittende stoelen en pijn in de hand van het schrijven.

Tijdens het leren ervaart ruim tachtig procent van de examenkandidaten hun mobiele telefoon als de grootste afleider. Maar ook binnenlopende familieleden of vrienden storen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .