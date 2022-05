AED bij kerk weggehaald na overlast kerkgangers? Gemeente weet van niks

Een AED in Capelle aan den IJssel zou zijn weggehaald ‘na een hoop gezeik en gezeur van kerkgangers’. Dat bericht is de afgelopen dagen veel verspreid via sociale media als Dumpert. De gemeente zegt geen signalen van onrust of vernieling te hebben ontvangen.

‘Deze AED is helaas weg’, begint het briefje op een veel gedeelde foto. ‘Na een hoop gezeik en gezeur van meerdere kerkgangers. Dus mocht je een hartstilstand krijgen: “Zal God het wel zo hebben gewild”... Veel plezier ermee en mij niet bellen ;)’ AED’s zijn draagbare apparaten waarmee het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand en hangen in veel buurten. Per buurt zijn er contactpersonen die het apparaat kunnen bedienen.

De afbeelding is in eerste instantie gedeeld op online platform Dumpert en meer dan 100.000 keer bekeken. In de reacties vertelt ‘Thomas0010’ dat het gaat om een AED in Capelle aan den IJssel die hij aan zijn huis had hangen. Het apparaat zou zijn vernield en kerkgangers (‘letterlijk negentig procent van de rokjes..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .