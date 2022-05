DENK gaat voor het eerst meebesturen, opvallend vaak met rechtse partners

In Schiedam heeft DENK de leiding bij het vormen van een coalitie, waaraan onder andere de VVD deelneemt. Voor het eerst in haar bestaan neemt de multiculturele partij verantwoordelijkheid door te gaan besturen, opvallend vaak in samenwerking met rechtse partijen.

In Rotterdam gaat DENK, geleid door Faouzi Achbar, besturen met Leefbaar, VVD en D66. Kamerlid en voormalig partijleider Tunahan Kuzu is een van de vier raadsleden in deze stad.

Amsterdam

‘Een risicovolle stap.’ Zo noemde de Schiedamse burgemeester Cor Lamers de keuze van DENK om VVD’er Fahid Minhas te laten verkennen welke coalitie er in de stad mogelijk is. Het bleek een stap met succes: de multiculturele partij heeft nu de leiding bij de vorming van een stadsbestuur.

‘Uniek’, stelde Lamers vorige week vast, want nooit eerder had DENK het initiatief bij het vormen van een lokale, provinciale of landelijke coalitie. In Schiedam wil de partij samenwerken met VVD, PvdA, D66 en Progressief Schiedam.

Ook in Rotterdam gaat de partij besturen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .