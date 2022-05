Libris Prijs naar Mariken Heitman

Mariken Heitman krijgt de Libris Literatuur Prijs 2022 voor haar boek Wormmaan. Het is een onderscheiding van 50.000 euro voor de auteur van de beste oorspronkelijk Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar. Volgens de jury is het een boek dat ‘qua vorm, inhoud en denkkracht zijn gelijke niet heeft’. Het boek over zaadveredelaar Elke vertelt volgens het gezelschap ‘een verhaal dat tegelijk hedendaags is én de geschiedenis van de mensheid omspant. Vanuit het perspectief van onze voorouders ontvouwt zich een haast mythisch scheppingsverhaal’, zo valt in het juryrapport te lezen. ‘Anderzijds staat de roman met beide voeten in de aarde van onze huidige tijd.’