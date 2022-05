De oorlog in Oekraïne maakt deel uit van een ‘krachtmeting tussen democratie en autocratie’ die de komende decennia kan tekenen.

‘Op het wereldtoneel zullen we opnieuw moeten bevechten wat we tot voor kort voor lief namen’. Dat stelde minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra maandag in zijn toespraak ter ere van Europadag. Meer Europese slagkracht is dringend gewenst.

Maastricht

‘De realiteit is dat wij de afgelopen jaren onvoldoende in staat waren om ons eigen continent te verdedigen. Dat we de enorme economische kracht van de EU nauwelijks hebben weten om te zetten in geopolitiek vermogen.’

De taal in de rede doet in weinig denken aan de voorzichtige China- en Rusland-strategieën die zijn voorgangers de afgelopen jaren publiceerden. Met de ook in Nederland jarenlang dominante gedachte dat economische relaties en wederzijdse economische afhankelijkheid vrede bevorderen en ondemocratische landen kunnen hervormen, rekent Hoekstra nu af. ‘Te lang hebben we willen geloven dat landen als Rusland nu eenmaal in een overgangsfase zitten. Dat economische groei altijd leidt tot democratische ontwikkeling en vrij..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .