‘Laat rechter voortaan beslissen over gratie’

Den Haag

Dat schrijft de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in het maandag uitgebrachte advies Levenslang herzien. De tussentijdse beëindiging van een levenslange straf is al langer onderwerp van discussie. Levenslange opsluiting zonder enig perspectief op vrijlating, zegt de RSJ, geldt als een schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Artikel 3 van dit verdrag bepaalt: ‘Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.’

Sinds Nederland eind negentiende eeuw de doodstraf verving door levenslange bestraffingen, is een gratieregeling van kracht. Die biedt het noodzakelijke uitzicht op bekorting van de straf, bijv..

