Queen ontbreekt bij opening parlement

Londen

Door gezondheidsproblemen is de Britse koningin Elizabeth vandaag niet aanwezig bij de traditionele opening van het Britse parlementaire jaar. Er zijn weer problemen opgetreden met haar mobiliteit, meldt Buckingham Palace. Ze wordt vervangen door haar zoon en beoogd opvolger, prins Charles. Hij zal nu de Britse troonrede houden.

Volgens Britse media ontbreekt Elizabeth voor het eerst in 59 jaar bij de jaarlijkse ceremonie. Ze werd in februari 1952 koningin, zeventig jaar geleden. In 1959 en 1963 kon ze ook niet aanwezig zijn, toen omdat ze in verwachting was.

