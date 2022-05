Advies RvS: stel ‘doxing’ strafbaar

Het publiceren van persoonsgegevens zoals adres, paspoort, of foto’s van iemands kinderen om zo mensen te intimideren, moet volgens de Raad van State (RvS) strafbaar worden. Dat schrijft de raad in een advies aan het kabinet, dat daarom had gevraagd naar aanleiding van een wetsvoorstel om het zogenoemde doxing strafbaar te maken.