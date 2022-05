Paus blijft thuis vanwege gezondheid

Beiroet

Omdat paus Franciscus met gezondheidsproblemen kampt, is zijn bezoek aan Libanon uitgesteld. De katholieke leider zou eigenlijk volgende maand het land in het Midden-Oosten bezoeken. De Libanezen gaven geen nadere uitleg over de gezondheidstoestand, maar verwezen naar een verklaring van het Vaticaan dat buitenlandse reizen zijn opgeschort. De 85-jarige paus, die al maanden pijn heeft in zijn rechterknie, verscheen donderdag voor het eerst in het openbaar in een rolstoel. Wanneer hij alsnog een bezoek kan brengen aan Libanon, is nog niet bekendgemaakt.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .