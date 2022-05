Verdachte moord op Johan Quist blijft twee weken langer vast

John S., verdachte van de moord op Johan Quist en de twee slachtoffers op de zorgboerderij in Alblasserdam, blijft twee weken langer vastzitten.

Terwijl de politie Zeeland West Brabant de verdachte op de hielen zat, rukte politie Rotterdam uit voor de schietpartij bij de zorgboerderij in Alblasserdam. Na aanhouding, kwamen deze twee zaken bij elkaar.

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam. Na veertien dagen wordt beoordeeld of de hechtenis met 90 dagen verlengd wordt.

Verdachte kwam een dag na de moord op Johan Quist in beeld bij de politie. John S. bleek echter voortvluchtig. Terwijl de politie Zeeland West Brabant de verdachte op de hielen zat, rukte politie Rotterdam uit voor de schietpartij bij de zorgboerderij in Alblasserdam. Na aanhouding, kwamen deze twee zaken bij elkaar, zo meldt het OM.

Een woordvoerder van het OM kon niet meer informatie geven: ‘Het onderzoek is nog in volle gang.’ Deel van het onderzoek zijn twee brieven - met foto’s van de moord op Quist - die de verdachte enkele minuten voor de schietpartij in Alblasserdam aan RTL Nieuws stuurde.

Lees o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .