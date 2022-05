De aanhoudende droogte zorgt voor problemen: ‘Elke dag douchen is niet nodig’

Hoe is het gesteld met de droogte in Nederland?

‘De huidige droogte is vergelijkbaar met de recorddroogte in de zomer van 1976. 2022 zit nu al in de vijf procent droogste jaren sinds 1900. Vooral ten zuiden van de grote rivieren zijn de problemen groot, maar ook in de rest van Nederland worden de problemen elke dag groter en lopen de watertekorten op. Afgelopen winter heeft het veel geregend en zijn de grondwatervoorraden redelijk aangevuld. Zonder die neerslag was de situatie nu nog veel slechter geweest.’

En de zomer moet nog beginnen

‘De weersverwachtingen van de komende weken laten geen verbetering zien, alleen maar verslechtering. Het blijft voorlopig warm en droog, met hier en daar een bui. Computerberekeningen wijzen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .