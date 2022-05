Gerard Klaasen overleden (1951-2022): Radiomaker voor andersdenkenden

De Nederlandse journalist Gerard Klaasen is zondag in Amstelveen overleden. De KRO-radiomaker werd zeventig jaar.

Hilversum

Klaasen studeerde politieke wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en studeerde af op De Nieuwe Linie, het progressieve opinieblad binnen de katholieke geloofsgemeenschap. Klaasen werkte mee aan tal van KRO-radioprogramma’s, zoals Echo, Kruispunt Radio, Kerk in Meervoud, 1opdeMiddag, Emmastraat 54, De Nachtspiegel, Kenmerk en Brandpunt. Aan Kruispunt Radio was hij vanaf 1976 onafgebroken verbonden.

Klaasen reisde de hele wereld over, meldt de KRO. De Rooms-Katholieke Kerk, de Wereldraad, Nederlandse missionarissen in verre landen en pausreizen stonden centraal. In 1978, 2005 en 2013 versloeg ..

