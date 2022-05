Demonstratie op de Dam tegen Amerikaans abortusbeleid, ook angst voor ‘sterke anti-abortuslobby in Nederland’

Enkele honderden mensen demonstreerden zaterdag in Amsterdam tegen Amerikaans abortusbeleid. Dat lijkt strenger te worden, nu het Hooggerechtshof een einde wil maken aan het federale recht op abortus. Op de Dam maakten betogers hun afkeer duidelijk en riepen ze op ‘waakzaam’ te zijn voor aanvallen op Nederlandse verworvenheden.

Amsterdam

Met nieuwe leuzen als ‘My body, my choice’, maar ook klassiekers als ‘Baas in eigen buik’, spraken de aanwezigen solidariteit uit voor vrouwen in Amerika die hun zwangerschap willen beëindigen. Maar ook voor de Nederlandse situatie moet aandacht zijn, aldus de betogers.

Onder meer ervaringsdeskundige Eva de Goeij van stichting Ava waarschuwde voor de ‘sterke anti-abortuslobby’ die volgens haar bestaat. Ze wil dat abortus verdwijnt uit het wetboek van strafrecht – ook Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks) pleit daarvoor. ‘Om te voorkomen dat ook in Nederland het abortusrecht in gevaar komt, moeten wij ons hard laten horen.’

