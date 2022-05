Hoe word ik een vogelaar? ‘Bekijk je tuin door de ogen van een vogel’

De natuur heeft het in dit drukke land niet makkelijk, maar toch is Nederland nog steeds een vogelparadijs. Hoe leer je een lijster van een spreeuw te onderscheiden? ‘Ga op safari in je eigen land.’

Amsterdam

Het is vast niet iedereen opgevallen, maar deze periode is de ideale tijd om vogels te spotten. Tijdens de Nationale Vogelweek van 6 tot en met 15 mei zijn de meeste vogels in Nederland te zien. Alle zang-, moeras- en weidevogels zijn dan terug van hun overwinteringsgebieden om hier hun nageslacht op de wereld te zetten. En vogels, zegt vogelaar en maker van de bejubelde Vogelspotcast Arjan Dwarshuis (35), ‘zijn het talrijkste en meest zichtbare onderdeel van de Nederlandse natuur’. Maar hoe pak je dat aan, die vogels bekijken en liefst nog uit elkaar houden?

Het beste vogelgebied is je achtertuin/balkon. Nederland beschikt over vogeloases, zoals de Wadden en de Oostvaardersplassen, die hun gelijke niet kennen in Europa. Toch kun..

